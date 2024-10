Zaventemse zorgcateraar beloond op Dag van Inclusie

De arbeidsmarkt heeft een tekort aan mensen. Inclusief ondernemen kan een oplossing bieden. "Een inclusieve ondernemer slaagt erin mensen met drempels tot de reguliere arbeidsmarkt aan het werk te stellen," klinkt het bij de organisatie van Dag van Inclusie.

Tweejaarlijks gaan Sterpunt Inclusief Ondernemen en de Werkplekarchitecten op zoek naar de meest inclusieve onderneming. De Zaventemse zorgcateraar André Claessens sleept, net als twee jaar geleden, de award voor de meest inclusieve onderneming in de wacht.

Claessens biedt voor senioren maaltijden-aan-huis aan. Het familiebedrijf met hoofdzetel in Zaventem engageert zich om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. "Het is niet belangrijk wat mensen niet kunnen, wel wat mensen wel kunnen," klinkt het bij de zorgcateraar.