Bedrijven De Sutter Naturally en Eventpay vallen bij UNIZO in de prijzen

Donderdagavond 24 oktober verzamelde het kruim van de Vlaams-Brabantse en Brusselse ondernemerswereld in het D'Ieteren Mobility Center in Zaventem voor het Feest van de Ondernemer. UNIZO reikt daar ieder jaar prijzen uit voor kmo's die zich bijzonder verdienstelijk maakten.

De Sutter Naturally uit Kampenhout is zo'n verdienstelijke kmo. Het familiebedrijf is uitgegroeid tot de Europese marktleider in premium paardenomheiningen. De Sutter is een kmo van olympisch niveau. Voor de Spelen in Parijs leverden ze 2 kilometer omheining. "De Sutter Naturally is uit het juiste hout gesneden,” aldus de jury. “Het is een prachtig voorbeeld van authentiek en ambitieus ondernemerschap, waar vakmanschap hand in hand gaat met innovatie, een sterk HR-beleid en strategisch financieel beleid. Jeffrey De Sutter is een verdiende ambassadeur voor het kmo-landschap,” klinkt het.

Ook het Merchtemse bedrijf Eventpay neemt een prijs mee naar huis. Het bedrijf, dat betaaloplossingen voor evenementen levert, neemt de prijs voor de meest beloftevolle kmo van Vlaams-Brabant mee naar huis. De jury roemt Eventpay vooral om hun innovatieve en klantgerichte aanpak. “Ze bewijzen dat innovatie en klantgerichtheid de sleutels zijn tot succes," zegt Elke Tielemans, directeur van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel, "en spelen flexibel in op de behoeften van de markt. Met een duidelijke doelgroep voor ogen, bieden ze niet alleen een organisatorische oplossing, maar dragen ze ook bij aan het rijke verenigingsleven en de sterke eventsector die onze regio typeert. Een maatschappelijke win-win.”

De Sutter Naturally stoot samen met de winnaars uit de vier andere provinciën door naar de finale. Op 26 november maakt het Kampenhouts familiebedrijf kans om de Vlaamse Kmo van het Jaar te worden.