Van alle Vlaamse provincies is werkzaamheidsgraad laagst in Vlaams-Brabant

Ondanks de vele jobbeurzen die in onze regio gehouden worden, zijn er van alle Vlaamse provincies in Vlaams-Brabant het minst aantal mensen aan het werk. Dat blijkt uit onderzoek van arbeidseconoom Stijn Baert op basis van Europese statistieken. Het aantal mensen tussen de 25 en 64 jaar dat werkt, is met 1,5 procent gedaald tegenover vijf jaar geleden, tot 78 procent. “Het gaat om inactiviteit in Vlaams-Brabant,” legt Stijn Baert uit. “Mensen die gaan baan hebben, gaan er ook geen zoeken. Daar moet iets aan gedaan worden.”

Ook het opleidingsniveau in onze provincie neemt af. Bijna 2 op de 10 mensen tussen de 25 en 64 jaar heeft geen diploma secundair onderwijs. “Dat heeft met migratie te maken. Er zijn grote demografische stromen vanuit Brussel naar Vlaams-Brabant. Vaak gaat het om mensen met een migratieachtergrond. Zij zijn vaker inactief en hebben gemiddeld een lager opleidingsniveau.”

Reactie VDAB

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling VDAB wijst op de specifieke samenstelling van de bevolking in Vlaams-Brabant, de aanwezige arbeidsreserve en de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Al die factoren spelen een belangrijke rol in de huidige werkzaamheidsgraad en vragen een gezamenlijke aanpak, klinkt het. "Deze cijfers wijzen niet op een reden tot ongerustheid in onze provincie. Maar het is wel duidelijk dat er bredere inspanningen nodig zijn," zegt directeur VDAB Vlaams-Brabant Johan Viaene. "We blijven dan ook met vele partners investeren in het bereiken en activeren van inactieven. Dat doen we door middel van gerichte oriëntering, opleiding en inclusieve werkgelegenheid. We sluiten onder andere samenwerkingsakkoorden af met lokale besturen en richten ons op een gezamenlijke aanpak tussen VDAB Brussel en Vlaams-Brabant. Samen maken we het verschil.”

Alle andere Vlaamse provincies leggen betere cijfers voor, waarbij ook een stijging wordt genoteerd van het aantal mensen dat aan het werk gaat.