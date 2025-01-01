Provincie-oppositie over meerjarenplan: "Streep door solidariteit"

Een verrassing is het niet, maar de drie oppositiepartijen in de provincieraad, Vlaams Belang, Groen en Vooruit, stemmen tegen het meerjarenplan dat het bestuur voorlegt. Volgens de oppositie mist het plan transparantie en richting.

Groen-fractievoorzitter Tie Roefs gaat nog een stap verder. Het provinciebestuur holt te veel het federale beleid achterna. "Eigenlijk verhaalt men de lasten op de minst sterke schouders, en we zien dat hier in de provincie ook gebeuren, dat men door de solidariteit een streep trekt.", zegt Roefs. "Dat doet ons hart bloeden." De oppositie wil vooral dat er geld gaat naar oplossingen voor de woningnood.

Dat de provincie enkele belastingen wil afschaffen stelt Vlaams Belang op prijs, maar de voor hen gaat er te weinig aandacht naar het Nederlands. "De Vlaamse Rand ligt natuurlijk sterk onder vuur", zegt Joris De Vriendt, fractievoorzitter van Vlaams Belang. "Ik denk dat we ons moeten wapenen naar de toekomst. Iedereen is welkom als hij zich integreert en zich aanpast aan het Nederlandstalige karakter van onze streek, van de provincie Vlaams-Brabant."