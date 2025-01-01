Ahlex

35ste Open Bedrijvendag: "mix van technologie, traditie, en maatschappelijke impact"

Zondag is het naar jaarlijkse gewoonte weer de Open Bedrijvendag van Voka Kamer van Koophandel. Ook in onze regio zetten dan heel wat bedrijven de deuren open voor het grote publiek. "De 35ste editie belooft opnieuw een inspirerende mix van technologie, traditie, en maatschappelijke impact te worden," klinkt het bij Voka Kamer van Koophandel.

Onder het motto ‘Samen groeien, samen ondernemen, samen duurzaam innoveren’ krijg zondag een blik achter de schermen bij slimme luchtvaart, hightech recyclage, ambachtelijke smaakmakers en slimme zorginstellingen. "We hebben een heel divers ecosysteem in Vlaams-Brabant, met kleine lokale handelaars, KMO's en multinationals," steekt Yves Lambrix van Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant van wal. "Samen zorgen zij voor heel wat welvaart in onze provincie."

In heel Vlaanderen zetten 178 bedrijven zondag de deuren open, waarvan 30 een digitale rondleiding organiseren. Luchtverkeersleider Skeyes bijvoorbeeld. Bij een 15-tal bedrijven in onze regio is het grote publiek ook fysiek welkom. Zo toont de gemeente Sint-Pieters-Leeuw wat er achter de schermen gebeurt bij het runnen van een gemeente, kan je een rondleiding volgen op de luchthaven in Zaventem of bij Ahlex, het opleidingscentrum van Brussels Airport in Machelen. In Dilbeek kom je alles te weten over de golfsport, in Zaventem ontdek je een innovatief self-storage bedrijf en in Ternat kan je een fabrikant van meetapparatuur bezoeken.

Een overzicht van alle deelnemende bedrijven vind je hier.

