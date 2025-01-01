4.000 banen op de helling bij moederconcern Brussels Airlines

Of en hoeveel jobs er bij Brussels Airlines jobs zullen sneuvelen, is nog niet duidelijk. Volgens Lufthansa zullen de meeste banen in Duitsland sneuvelen.

Met de schrapping van 4.000 administratieve jobs wil Lufthansa aan winstoptimalisering doen. Heel wat processen worden gedigitaliseerd, geautomatiseerd en gebundeld. Het is de grootste besparing voor het moederconcern van Brussels Airlines sinds de coronapandemie.