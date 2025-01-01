4.000 banen op de helling bij moederconcern Brussels Airlines

Brug over E40 succesvol geveld: "Vlotte en veilige verbinding tussen Dilbeek, Asse en de E40, vandaag én in de toekomst”
zon 28 sep
Al enkele dagen gonst het van de geruchten dat het Duitse Lufthansa AG heel wat banen wil schrappen. Vandaag meldt het moederbedrijf van Brussels Airlines dat het tegen 2030 4.000 administratieve jobs wil schrappen.
Of en hoeveel jobs er bij Brussels Airlines jobs zullen sneuvelen, is nog niet duidelijk. Volgens Lufthansa zullen de meeste banen in Duitsland sneuvelen.
Met de schrapping van 4.000 administratieve jobs wil Lufthansa aan winstoptimalisering doen. Heel wat processen worden gedigitaliseerd, geautomatiseerd en gebundeld. Het is de grootste besparing voor het moederconcern van Brussels Airlines sinds de coronapandemie.