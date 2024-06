Adecco lanceert in Halle eerste CV-maker op basis van AI

De nieuwste barometer 'digitale inclusie' van de Koning Boudewijnstichting liegt er niet om: 54 procent van de werkzoekenden is digitaal kwetsbaar. Wie werk zoekt, maakt tegenwoordig best een professioneel CV met de computer. Maar mensen met een laag inkomen en laaggeschoolden hebben vaak enkel een smartphone. Ze worden met andere woorden dubbel gestraft. Een nieuwe tool op basis van artificiële intelligentie (AI) maakt daar komaf mee. Wie een correct en helder CV wil opstellen, kan vanaf vandaag terecht op de ‘CV-maker’ van uitzendbureau Adecco. Die zorgt ervoor dat je snel en eenvoudig al je professionele troeven kan uitspelen. En dat door tegen je smartphone te praten in één van de 35 talen die de AI-tool beheerst.

“Concreet vul je eerst enkele persoonlijke gegevens in - zoals naam, adres en rijbewijs - daarna moet je nog slechts één ding doen: praten met onze AI-robot. Je vertelt hem over je studies en je werkervaring. Op basis van die informatie maakt hij in een vingerknip een vlot leesbare tekst op, die bovendien netjes wordt geordend en gelay-out”, aldus Frédéric Van Waeijenberge, woordvoerder van Adecco België.

1 op de 4 werkzoekenden worstelt met cv

Het uitzendbureau stelt vandaag vast dat liefst één op de vier jobzoekers afhaakt op het moment dat hen gevraagd wordt om een CV digitaal te bezorgen. Dat aantal wil Adecco met de tool naar beneden krijgen. De CV-maker is daarom volledig gratis. Ook voor mensen die niet via Adecco naar een job op zoek zijn.

“De CV-maker is vooral bedoeld voor werkzoekenden die vandaag moeilijkheden ervaren om een eenvoudige, duidelijke CV op te stellen. Denk bijvoorbeeld aan kortgeschoolde jongeren die vaak geen computer of laptop bezitten en 55-plussers die al lang geen CV meer opgemaakt hebben of weinig notie hebben van tekstverwerkers. Het volstaat te spreken tegen je smartphone”, legt Jan Dekeyser, CEO van Adecco België, uit.

35 talen en vluchtelingen helpen aan een job

Bijzonder aan de nieuwe CV-maker is dat hij op maat is gemaakt van anderstalige jobzoekers. Zo kunnen mensen die bijvoorbeeld Spaans, Arabisch, Oekraïens of Roemeens spreken, in hun eigen moedertaal tegen hun smartphone of computer praten. In totaal begrijpt de AI-robot liefst 35 talen en zal hij vervolgens alle informatie netjes neerpennen in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. Zo worden één van de belangrijkste obstakels om te solliciteren bij anderstaligen en vluchtelingen in ons land weggenomen.

“We willen met de CV-maker zoveel mogelijk anderstalige mensen in België - en zeker ook vluchtelingen - aan een job helpen. Eén van onze doelstellingen binnen de Adecco Group is om tegen 2027 ruim 85.000 vluchtelingen aan een job te helpen en 17.000 van een (extra) opleiding te voorzien. Wij zijn er alvast van overtuigd dat werk niet alleen een bron van inkomsten is, maar een eerste, belangrijke stap om een leven op te bouwen en te integreren in een nieuw land”, zegt Jan Dekeyser, CEO Adecco België.