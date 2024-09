Akkoord bij Audi Brussels, fabriek gaat dinsdag opnieuw open

Gistermiddag zaten de vakbonden en directie samen met een bemiddelaar rond de tafel om een oplossing te zoeken voor het sociale conflict. Vannacht kwam het tot een akkoord. Werknemers die bereid zijn om te werken, kunnen dat vanaf dinsdag. Dan start de carrosserie- en lakafdeling op zodat afgewerkte wagens de deur uitkunnen, woensdag volgt de rest van de fabriek.

Over de toekomst van Audi Brussels blijft het voorlopig koffiedik kijken, al zeggen vakbonden dat er tot het einde van dit jaar al zeker niemand ontslagen zal worden. Het sociale conflict ontstond begin deze maand nadat de directie bevestigde dat de fabriek van Audi in Vorst de komende jaren geen nieuw model van Audi of een ander merk van de Volkswagen-groep “Dat betekent dat de fabriek zal moeten sluiten”, klonk het toen het bij de vakbonden.