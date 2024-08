Bart en Marijke hebben ‘kleine melkfabriek’ op hun Koeweidehof: “Cruciaal om zelf je prijs te kunnen bepalen”

Marijke d'Hertefelt en Bart Vanderstraeten van het Koeweidehof in Merchtem zijn pioniers op het vlak van innovatie in de landbouwsector. Zo rijden er al enige tijd melk-, voer- en mestrobots rond op de boerderij, zijn heel wat zaken geautomatiseerd, wordt energie opgewekt uit mest, zijn tractoren uitgerust met GPS-systemen en kunnen hun koeien zich laten masseren aan grote draaiende borstels. De gezondheid van die koeien wordt nauwlettend in de gaten gehouden via stappentellers.

Bij al die hoogtechnologische innovaties komt nu de Lely Orbiter bij, waarmee ze op het erf zelf melk kunnen verwerken en vrijwel meteen op de markt brengen. “Het is eigenlijk een kleine melkfabriek”, legt Sergio Ooijens het systeem uit. “Binnen de 24 uur wordt de melk verwerkt tot in het pak, waardoor je de meest verse melk mee naar huis krijgt en boeren een directere band met hun consumenten. Het systeem maakt de melkveehouderij duurzamer, aangenamer en winstgevender."

In Nederland zijn er al vijf van dergelijke installaties actief, die op het Koeweidehof is de eerste in ons land. “Het was onze droom om al het leuke dat we al laten beleven op de boerderij, ook konden meegeven naar huis. We organiseren vaak teambuildings en klasbezoeken op de boerderij. Bezoekers kunnen nu onze verse melk thuis in de koelkast zetten”, zegt Bart Vanderstraeten. “De melk die we verwerken, rolt enkele uren later met etiket en al van de band.”

Volgens Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns prijst het ondernemerschap van Bart en Marijke. Volgens hem is het systeem één van de mogelijkheden om in te zetten op de korte keten. “Zelf rechtstreeks de prijs van je product kunnen bepalen, is als landbouwer cruciaal, omdat ze vaak te weinig impact hebben op hun prijs. Dat is een voordeel dat Marijke en Bart nu wel hebben met de investering die ze hebben gedaan”, aldus Brouns.