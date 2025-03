Broeklin start zoektocht naar huurders, werkwinkelwijk moet in 2028 openen

In september kreeg projectontwikkelaar Uplace na 18 jaar van procederen een omgevingsvergunning. De eerste steen wordt waarschijnlijk voor volgend voorjaar gelegd, maar eerst is er nog heel wat voorbereidingswerk nodig. Dat vertelde meerderheidsaandeelhouder Bart Verhaeghe uit Grimbergen afgelopen najaar al in onze videopodcast Stemmen uit de Woestijn.

“Het is een hele grote werf, één van de grootste bouwwerken de komende jaren in Vlaanderen. Het bouwproject moet dus goed voorbereid worden, daar zullen we zeker nog een jaar zoet mee zijn. Het zal er komen, wees niet gerust, maar geef ons tijd”, aldus Verhaeghe.

De werkwinkelwijk Broeklin wordt maar liefst 153.000 vierkante meter groot. Eén derde van de oppervlakte is voorzien voor winkels. Daarnaast is er ook plaats voor horecazaken, kantoren, cultuur en ontspanningsmogelijkheden.