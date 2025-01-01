Cashpunt in Lot en Huizingen: "Centrale en goed bereikbare locatie"

Bij de moderne kiosk met bankautomaat, geïnstalleerd en uitgebaat door Batopin, zal je zowel geld kunnen storten als afhalen. Een oplossing voor het tekort aan bankautomaten in de deelgemeente, zegt het Beersels bestuur. De installatie van het Cashpunt is voorzien in 2026.

Schepen van Lokale Economie Christel Hanssens reageert tevreden: "De zoektocht naar een geschikte locatie in Lot heeft heel wat voeten in de aarde gehad. We zijn dan ook bijzonder blij met de plek aan de Beverstraat. Het is een centrale en goed bereikbare locatie, die zonder twijfel een belangrijke meerwaarde zal zijn voor onze inwoners."

Ondertussen wordt ook werk gemaakt van het Cashpunt in Huizingen. Dat project liep enige vertraging op door een langere vergunningsprocedure, maar het Beerselse gemeentebestuur belooft da het Cashpunt in 2025 wordt gerealiseerd.