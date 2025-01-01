Cashpunt in Lot en Huizingen: "Centrale en goed bereikbare locatie"

In de Beerselse deelgemeente Lot is een locatie gevonden voor een geldautomaat. Het Cashpunt komt in de Beverstraat, ter hoogte van de kruising met de Beerselsestraat.

Bij de moderne kiosk met bankautomaat, geïnstalleerd en uitgebaat door Batopin, zal je zowel geld kunnen storten als afhalen. Een oplossing voor het tekort aan bankautomaten in de deelgemeente, zegt het Beersels bestuur. De installatie van het Cashpunt is voorzien in 2026.

Schepen van Lokale Economie Christel Hanssens reageert tevreden: "De zoektocht naar een geschikte locatie in Lot heeft heel wat voeten in de aarde gehad. We zijn dan ook bijzonder blij met de plek aan de Beverstraat. Het is een centrale en goed bereikbare locatie, die zonder twijfel een belangrijke meerwaarde zal zijn voor onze inwoners."

Ondertussen wordt ook werk gemaakt van het Cashpunt in Huizingen. Dat project liep enige vertraging op door een langere vergunningsprocedure, maar het Beerselse gemeentebestuur belooft da het Cashpunt in 2025 wordt gerealiseerd.

Meest bekeken

Brussels Airport
Economie
Mobiliteit

Brussels Airport rolt vanaf maandag nieuw check-in- en boardingsysteem uit

don 25 sep
Mobiliteit

Brug over E40 succesvol geveld: "Vlotte en veilige verbinding tussen Dilbeek, Asse en de E40, vandaag én in de toekomst”

Cultuur
Jeugd

Laatste weekend voor Eetkroeg Manu

vrij 26 sep
Het Lamme Gisj-stadion
Sport
Politiek

Vormt Halle Lamme Gisj om tot hockeyterrein? "Plek met veel potentieel"

Jeugd
Onderwijs
Vlaamse Rand

Odisee Dilbeek start academiejaar met graduaat Orthopedagogische Begeleiding: "Opleiding met maatschappelijke impact"

woe 24 sep

Meer nieuws uit de regio

Sport

Zilveren Kimeli blikt terug op Tokio: "Het zou heel mooi zijn om België en mezelf ooit goud te schenken"

din 23 sep
Isaac Kimeli
Sport

Net niet: zilver voor ongeziene Kimeli op de 5.000 meter op WK Atletiek in Tokio

zon 21 sep
Justitie

Politiezone Zennevallei start met invoering bodycams: “Ze zorgen voor meer transparantie en veiligheid”

vrij 19 sep
Isaac Kimeli
Sport

Kimeli naar finale 5.000 meter op WK in Tokio, Heymans uitgeschakeld

vrij 19 sep
Isaac Kimeli
Sport

Atleet Isaac Kimeli leeft met vertrouwen toe naar 5000m op WK in Tokio: “Ze gaan me in het oog moeten houden”

woe 17 sep