Delhaize opent vestiging op Cora-site in Anderlecht: “Belangrijke mijlpaal in commerciële herontwikkeling”

De supermarkten die Delhaize opent zullen door aangesloten partners uitgebaat worden. De winkelruimtes worden verhuurd door Mitiska REIM, die de Cora-sites de komende maanden verbouwd tot moderne winkelcentra. “De komst van Delhaize vormt een belangrijke mijlpaal in de transformatie die wij nastreven. Het weerspiegelt onze ambitie om nieuw commercieel leven te blazen in deze vertrouwde locaties”, zeggen Sylvie Geuten en Axel Despriet van Mitiska REIM. “Deze nieuwe aanwezigheid zal ook bijdragen aan de lokale verankering van elke locatie en de werkgelegenheid ondersteunen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze samenwerking een reële meerwaarde zal bieden aan de lokale gemeenschappen.”

De Delhaize-winkels, elk met een verkoopoppervlakte van ongeveer 2.000 vierkante meter, zullen ook een e-commerce afhaalpunt hebben en zijn samen goed voor 300 extra banen. “Samen met onze aangesloten partners ben ik ervan overtuigd dat deze winkels een groot succes zullen zijn,” voegt Xavier Piesvaux, CEO van Delhaize, toe.

Eerder maakte ook speelgoedketen DreamLand zijn komst naar de Cora-site in Anderlecht bekend. De winkel zal de bestaande vestiging in Drogenbos vervangen. De herontwikkeling van de Cora-site is een domper voor RSC Anderlecht. De Brusselse voetbalclub had de plek op het oog als locatie voor de bouw van een nieuw stadion.