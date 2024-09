Dit jaar al bijna 900 faillissementen in Vlaams-Brabant: “Bouwsector grootste leverancier”

In Vlaanderen gingen dit jaar al 4.275 ondernemingen failliet, het hoogste aantal in tien jaar. “Hoewel er dus nog steeds sprake is van een stijging, blijkt het tempo wel stilaan te vertragen”, klinkt het bij GraydonCreditsafe. “De provincie Vlaams-Brabant blijkt opnieuw verantwoordelijk te zijn voor het grootste deel van de stijging. Met 868 uitspraken kent de provincie een stijging van 22 procent, opnieuw een record. De bouwnijverheid is de grootste faillissementsleverancier. Het lijkt er op dat de effecten van de verhoogde intrestvoeten, loonkosten en prijzen van bouwmaterialen structureel inwerken op de sector.”

Bouwunie, dat de kleine en middelgrote bouwbedrijven vertegenwoordigt, dringt daarom aan op maatregelen. “Als nieuwe regering aan het btw-tarief voor renovatieprojecten rammelen zonder compenserende maatregelen, is alvast geen goed begin”, waarschuwt Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens de federale onderhandelaars. “Vooral de nieuwbouwsector voelt de gevolgen. verleggen hun woningdroom meer en meer naar renovatie. Dat is niet slecht, maar we hebben ook nieuwbouwwoningen nodig. We stellen al langer vast dat ongeveer de helft van de bedrijven ofwel break-even ofwel met verlies draait. Op termijn is dat niet houdbaar en laten de gevolgen zich voelen.”

Om de nieuwbouw uit het slop te trekken, vraagt Bouwunie een verlaagd btw-tarief op sloop en heropbouw inclusief verkoop. Daarnaast oppert de bouworganisatie om ook voor de nieuwbouw van een modale woning een verlaagd btw-tarief toe te passen. Ook het hoge aantal starters in de bouw in de coronaperiode kan een rol spelen in het hoge aantal faillissementen. “Veel starters waagden toen de sprong, maar hebben natuurlijk niet zoveel financiële reserves om op te boksen tegen minder goede tijden”, zegt Waeytens. “Een gebrek aan kennis van bedrijfsbeheer en kostprijsberekening blijft dan ook nog steeds een belangrijke oorzaak van een faillissement.”

Daarnaast wijst GraydonCreditsafe vooral in onze provincie op de gerechtelijke aanpak van frauduleuze ondernemingen die deze cijfers beïnvloedt. Via het criminaliteitsplatform is het aantal economische inspecties in onze regio fors opgevoerd, wat leidt tot een hoger aantal faillissementen.