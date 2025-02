Drie gewesten bundelen krachten om werknemers te begeleiden na sluiting van Audi Brussels: “Dit is het moment om samen te werken”

De gewesten lanceren drie initiatieven. Het eerste initiatief is een tewerkstellingscel. Vanaf 3 februari zal die infosessies organiseren voor alle ontslagen werknemers. De bedoeling is om hen te informeren over hun rechten, plichten en de beschikbare outplacementvoorzieningen. Opgezet door Audi Brussels in overleg met de vakbonden en de arbeidsdiensten van elke regio, zorgt deze cel voor begeleiding vóór de eerste ontslagen.

In de buurt van de site van Audi Brussels in Vorst komt ook een tijdelijk onthaalplatform. Actiris, VDAB, Forem, Bruxelles Formation, Audi Brussels en de vakbonden zullen er gepersonaliseerde begeleiding aanbieden onder de vorm van één loket. Dat moet leiden tot een vlotte toegang tot steunmaatregelen en beroepsheroriëntering.

Het derde initiatief is een jobdag. Actiris zet zich daarvoor in samen met Forem, VDAB, Agoria, VOKA, BECI en AKT.

Samenwerken over de gewestgrenzen heen

“De bedrijfssite ligt op het snijpunt van de verschillende regio’s. We mogen de getroffen arbeiders niet in de steek laten en zullen onze krachten bundelen om hen toe te leiden naar een nieuwe job. De huidige arbeidsmarkt snakt naar technische profielen, dus wij hopen een maximaal aantal mensen te kunnen activeren door onze sociale bemiddelaars hiervoor in te zetten”, zegt Vlaams minister van Werk Demir.

“In dit soort situatie dient het versnipperen van de inspanningen tot niets. Onze krachten bundelen, de institutionele silo's afbreken en samenwerken zijn essentieel om de werknemers concrete vooruitzichten te bieden”, vult Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt aan.