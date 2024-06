FedEx wil 385 banen schrappen in ons land, vooral Brucargo getroffen

FedEx wil in Europa 1.500 tot 2.000 banen schrappen. 385 jobs zouden in ons land verdwijnen, hoofdzakelijk op de goederenluchthaven Brucargo in Melsbroek. Daar werken vandaag zo’n 1.000 mensen. “We weten dat dit moeilijk nieuws is, maar de stappen zijn van cruciaal belang om ons bedrijf sterker te maken”, klinkt het bij de Amerikaanse koerier in een persbericht.

De vakbonden vinden het onbegrijpelijk dat de jarenlange toewijding van de werknemers, die zich met hart en ziel voor het bedrijf hebben ingezet, zomaar aan de kant wordt geschoven. “De herstructurering van enkele jaren geleden toonde aan dat snelle en blinde kostenbesparingen desastreuze gevolgen kunnen hebben”, zegt Kris Vanden Bossche van de christelijke vakbond. “Het verdere proces zal verlopen volgens de Wet Renault, die een wettelijke informatie- en consultatieronde voorschrijft.”

De vakbonden zullen alles aan doen om naakte ontslagen te voorkomen. Sinds de overname van TNT in 2016, is dit de vijfde ontslagronde. “Ondertussen staat de teller op een kleine 1.000 jobs die verdwenen zijn of zullen verdwijnen. De vakbonden zullen zich verzetten tegen de zoveelste banenvernietiging en steunen elke actie vanuit het personeel”, besluit Vanden Bossche.