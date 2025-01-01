IKEA-werknemers leggen werk neer: "Luik de voortrekker"

Sinds vijf uur vanochtend staken een dertigtal werknemers aan de IKEA-vestiging in Zaventem. De stakers zijn solidair met hun IKEA-collega's in Hognoul, bij Luik, en Wilrijk. In Zaventem protesteren de medewerkers ook tegen de te hoge werkdruk. "Bijvoorbeeld, mensen die op pensioen vertrekken of mensen die gewoon hun ontslag krijgen of mensen die zelf weggaan en die mensen worden gewoon niet vervangen. Er wordt geen vacature opengedaan", zegt Farah Boukhachkhach . "Dus de winkel blijft in feite gewoon onderbezetting lopen."

Bij IKEA Zaventem werken zo'n 400 mensen. Zelfs wanneer 12 procent van het personeel het werk neerlegt, blijft de winkel gewoon open. "We streven naar het behouden van een evenwicht tussen de noden van onze medewerkers en de noden van het bedrijf", zegt Dave Bernabela, marketing & customer relations manager bij IKEA Zaventem. "En we nemen de bezorgdheden van onze werknemers steeds ernstig aan en zoals altijd staan we open voor een constructief dialoog."

Voor Wesley Mertens van de socialistische vakbond is dat niet genoeg. "Onderhandelingen lopen stroef", zegt Mertens. "We krijgen weinig informatie binnen. Het is alsof ze ons niet willen horen. Ze doen alsof ze een luisterend oor bieden, helaas, dat is niet genoeg voor ons en dat is de reden dat we op straat komen." Tot wanneer de medewerkers zullen staken, kunnen de medewerkers niet vertellen. "Het zal ervan afhangen hoe snel de directie zijn woord zal geven aan elke IKEA in België", zegt Mertens. "Tot die tijd denk ik dat Luik de voortrekker zal zijn om te tonen dat we het in heel België beu zijn."