Jobbeurs in 't Jass trekt bijna 500 werkzoekenden aan: "Streven naar verhoogde werkzaamheid"

Met de slogan ‘Scoor een job in eigen regio’ streven ILV DAW, VDAB en Haviland naar een verhoogde werkzaamheid in de regio. "De arbeidsmarkt in de regio kent enkele stevige uitdagingen”, zegt Jo Discart, Netwerkmanager bij VDAB. “In augustus 2025 telde de regio Dilbeek-Asse-Wemmel 2.277 werkzoekenden zonder werk in bemiddeling. Dat is een stijging van 5,37% tegenover vorig jaar. Meer dan de helft (58%) van hen heeft een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Voor de gemeente Asse specifiek stonden in augustus 891 inwoners als werkzoekende ingeschreven, een stijging van 4,33% tegenover vorig jaar. Opvallend is dat 51% niet over een rijbewijs B beschikt en zo’n 49% weinig tot geen kennis heeft van het Nederlands.”

Tegelijk ziet VDAB dat de vraag naar arbeidskrachten stijgt. De meest gevraagde profielen in Asse zijn onder meer koeriers, vertegenwoordigers, psychologen, winkelmedewerkers en -verantwoordelijken. In de brede regio is er ook een sterke vraag naar leerkrachten kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Drempel verlagen richting arbeidsmarkt

Finke Jacobs, schepen van Sociale Tewerkstelling & Welzijn in Asse: “Werk is een cruciale hefboom voor welzijn en om uit armoede te geraken. In Asse zal de beperking van de werkloosheid in tijd heel wat mensen raken. Daarom is deze jobbeurs zo belangrijk: ze geeft onze inwoners een directe kans op ontmoeting met werkgevers en helpt mee om drempels naar werk te verlagen."

Sander Herbosch, regisseur werk en sociale economie bij Haviland, benadrukt het belang van samenwerken voor werk: “Een actief lokaal tewerkstellingsbeleid heeft impact, zeker als het over de gemeentegrenzen heen aangepakt wordt. De lokale kennis van zowel werkgevers als werkzoekenden wordt versterkt met arbeidsmarktexpertise en grondige begeleiding. Samen tewerkstellingsbeleid voeren ter ondersteuning van de lokale en sociale economie biedt een grote meerwaarde om de vooropgestelde 80% tewerkstellingsgraad te halen in een uitdagende arbeidsmarkt en dito regio.”