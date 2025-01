Koopjesperiode over de helft: "Ondertussen aan min 70 procent"

Voor veel lokale modewinkels was het een moeilijk najaar. Volgens Mode Unie en Unizo verkochten 4 op de 10 kledingwinkels toen minder dan het jaar ervoor. De solden maken voor de Londerzeelse handelaars veel goed.

"De solden zijn al heel goed verlopen moet ik zeggen. 2024 is wel veel minder geweest, merkten we", zegt Chantal Hellinckx, zaakvoerder The Man Cave. "De solden maken tot nu toe veel goed van het verlies dat in het najaar wat geleden is."

Nochtans moeten lokale handelaars vaak wachten op de eerste koopjesjagers. "De eerste weken gaan mensen naar de stad, maar vanaf de tweede week van de solden komen de meeste mensen toch lokaal hun solden kopen", zegt Michel Daeleman, de voorzitter Ondernemersgroep Londerzeel. Bij Veneziano onderschrijven ze de vaststelling van Daeleman. "'t Is een beetje traag op gang gekomen", zegt Nicky. "Maar we zijn wel al met serieuze kortingen begonnen. Nu zitten we aan min 70 procent. Ik hoop nog op een laatste boost van deze laatste week."

Aan koopjesjager Chantal zal het niet liggen. Ze komt voor de wintersolden, maar laat zich graag verleiden door de zomercollectie. "Gewoonlijk ga ik met iets van de nieuwe collectie buiten. Dat is het probleem bij mij. Maar ok ja, goed dat is dan goed voor de winkeliers hé”, zegt ze.