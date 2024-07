Liberale vakbond wil duidelijkheid over toekomst Audi Brussels: “Werknemers verdienen meer respect”

Gisteren zaten de vakbonden rond de tafel met ontslagnemende ministers Alexander De Croo en Pierre-Yves Dermagne en vertegenwoordigers van het kabinet van formateur Bart De Wever. Tijdens dit overleg werd de bezorgdheid geuit over de huidige situatie bij Audi Brussels en de beperkte informatie die beschikbaar is. De vakbonden vroegen politieke steun voor het behoud van duurzame werkgelegenheid in de automobielsector.

“Deze site mag niet sluiten. De Audi Q8 is slechts één van de vele modellen binnen het Audi-gamma, om nog maar te zwijgen van de talloze modellen binnen de VW-groep die in Vorst geproduceerd zouden kunnen worden”, verduidelijkt De Muelenaere. “Daarnaast dringen we aan op politieke ondersteuning voor de verantwoordelijkheid van Audi ten opzichte van zijn toeleveranciers en hun personeel. Iedere betrokken werknemer is slachtoffer van dit doemscenario.”

De liberale vakbond hekelt ook het feit dat er zo weinig duidelijkheid is over de toekomst van Audi Brussels. “Aan vakbondszijde wordt alles in het werk gesteld om alternatieve pistes aan te dragen en te analyseren. Onze belangrijkste doelstelling is het binnenhalen van een nieuw model. We zullen er alles aan doen om dit te realiseren”, besluit De Meulenaere.