Londerzeelse fabriek is Factory of the Future: "Engagement van alle collega’s"

Factory of the Future is een jaarlijkse prijs uitgereikt door technologiefederatie Agoria en Flanders' FOOD. Een panel van experten buigt zich over verschillende thema's, zoals digitalisatie, talentontwikkeling, de manier waarop met grondstoffen en energie wordt omgesprongen en de duurzaamheid van het eindproduct.

Voor de tweede keer sinds het ontstaan van de prijs in 2015, mag de Londerzeelse industriële bakkerij zich Factory of the Future noemen. "Dat we ons al voor de tweede keer Factory of the Future mogen noemen, is het resultaat van het engagement van alle collega’s. We bijzonder trots”, zeggen Christophe Laureys, Site Manager Londerzeel, en Gianni Malfait, Operations Director.

Nadat een aangestoken brand de fabriek had verwoest, bleef het bedrijf niet bij de pakken zitten. “Bij de heropbouw van onze fabriek hadden we de kans om te investeren in innovatieve productielijnen en technologieën, met grote aandacht voor onze medewerkers en voor duurzaamheid", aldus de fiere managers.