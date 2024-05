SEW Eurodrive ontvangt Gangmakersprijs van Voka-KvK Vlaams-Brabant

Innovatie, durf, een nieuwe CO2-neutrale fabriek die volgend jaar de deuren opent in het Researchpark in Haasrode én de oude site die een R&D hub wordt, ook voor startende ondernemers. Het zijn slechts enkele van de redenen waarom SEW Eurodrive met de trofee van Gangmaker naar huis mag.

“Ze hebben een voortrekkersrol in de regio én reiken de hand aan andere bedrijven. We overhandigen hen deze prijs voor wat ze tot nu toe hebben gerealiseerd, maar we zijn ervan overtuigd dat we nog heel veel van onze Gangmaker mogen verwachten.” Daniëlle Vanwesenbeeck, voorzitter van Voka-KvK Vlaams-Brabant.