Spontane staking bij GXO Logistics in Zellik

Het verlies van de grote klant zou vanaf 2027 een impact hebben op de bedrijfswerking. Een kwart van de jobs zijn bedreigd, klinkt het. Dat leidt tot ongerustheid bij de werknemers en de vakbonden.

De vakbonden eisen zo snel mogelijk zekerheid en een sociaal plan voor eventuele ontslagen. Vlak voor de middag heeft de directie de actievoerders te woord gestaan, waarop de namiddagploeg opnieuw aan het werk is gegaan. Volgende week zitten alle partijen samen.