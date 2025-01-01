Spontane staking bij GXO Logistics in Zellik

Vanochtend hebben de werknemers van GXO Logistics in Asse het werk neergelegd. De spontane staking is een reactie op het verlies van een grote klant.

Het verlies van de grote klant zou vanaf 2027 een impact hebben op de bedrijfswerking. Een kwart van de jobs zijn bedreigd, klinkt het. Dat leidt tot ongerustheid bij de werknemers en de vakbonden.

De vakbonden eisen zo snel mogelijk zekerheid en een sociaal plan voor eventuele ontslagen. Vlak voor de middag heeft de directie de actievoerders te woord gestaan, waarop de namiddagploeg opnieuw aan het werk is gegaan. Volgende week zitten alle partijen samen.

Meest bekeken

Onderwijs
Vlaamse Rand

Minister Crevits bezoekt CVO Semper in Vilvoorde: "Nederlands is de taal die ons verbindt"

don 2 okt
Justitie
Mobiliteit

Grote controleactie aan station Vilvoorde: "Grote publieke controleacties zijn en blijven nuttig en nodig"

don 2 okt
Sport
Politiek
Vlaamse Rand

Rode sport binnenkort in Vastiau-Godeauloods: "Heel veel vraag naar padel"

Zwaar verkeersongeval met drie wagens op Tervuursesteenweg
Samenleving

Zwaar verkeersongeval met drie wagens op Tervuursesteenweg: “Drie bestuurders afgevoerd”

woe 1 okt
Groen
Vlaamse Rand

Grimbergen wil versnelling hoger schakelen in ontharding: "Ook inwoners stimuleren"

don 2 okt

Meer nieuws uit de regio

Mobiliteit

Brug over E40 succesvol geveld: "Vlotte en veilige verbinding tussen Dilbeek, Asse en de E40, vandaag én in de toekomst”

zon 28 sep
Sport

Binnenkort kan je in Asse een potje zwerkballen: "Spelplezier en een vleugje competitie"

zat 27 sep
Wonen

Elia verhoogt vermogen hoogspanningsstation Kobbegem: "Noodzakelijk om energiebevoorradingszekerheid in de regio te garanderen"

vrij 26 sep
Interregionale jobbeurs in 't Jass in Asse
Economie

Jobbeurs in 't Jass trekt bijna 500 werkzoekenden aan: "Streven naar verhoogde werkzaamheid"

don 25 sep
Groen
Politiek

Federale Politie vergroent site in Asse: "Een groene werkomgeving is altijd een meerwaarde"

din 23 sep