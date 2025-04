Studie Randstad: Luchtvaartsector meest aantrekkelijke werkgever

"De aantrekkelijkheid van de luchtvaartsector als werkgever heeft nooit te lijden gehad onder de coronapandemie. Bovendien zagen luchtvaartmaatschappijen wereldwijd sinds de opheffing van reisbeperkingen in 2022 hun passagiersaantallen maand na maand stijgen. Volgens cijfers van IATA is de sector sinds juni 2024 officieel volledig hersteld, met in sommige regio’s zelfs meer vluchten dan vóór de pandemie. De trend van 'revenge travel' leeft duidelijk voort, en het vooruitzicht op een dynamische, internationale werkomgeving maakt de luchtvaart aantrekkelijk voor werkzoekenden. Dat luchtvaart vandaag de populairste sector is om in te werken, toont aan dat de magie van reizen sterker is dan ooit," stelt Wim Van der Linden, woordvoerder van Randstad.