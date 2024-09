Unibake Londerzeel stelt innovaties voor aan familie van 500 werknemers

Bij Unibake in Londerzeel werken zo’n 500 mensen. Zij mochten vandaag hun familie meenemen naar het werk om te tonen hoe de productie van de miljoenen broodjes die het bedrijf aflevert in z’n werk gaat. Unibake is de op één na grootste bakkerijgroep in Europa.

Nieuw bij Unibake is de Unibake Academy. Daar kunnen nieuwe en bestaande klanten terecht voor workshops, inspiratiesessies en productdemo’s. “De opening daarvan is een nieuwe stap in de ontwikkeling van de site in Londerzeel tot een innovatieve hub in de Benelux,” klinkt het. Na de bakkerijbrand in 201werd beslist om de site in Londerzeel herop te bouwen tot innovatieve hub. In 2018 werd de fabriek bekroond met de “Factory of the future”-titel. Tegen 2030 wil de fabriek in Londerzeel 50 procent gezondere producten met dezelfde smaak op de markt brengen. Tegen 2050 wil het bedrijf volledig klimaatneutraal zijn.