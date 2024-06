Unizo vraagt snelle regeringsonderhandelingen: “Uitdagingen te groot om tijd te verspillen”

Ondernemersorganisatie Unizo roept om op om snel regeringen te vormen met voldoende focus voor de problematieken in Vlaams-Brabant. “Er is nood aan een doortastend mobiliteitsbeleid, er moeten meer mensen over de gewestgrenzen heen aan het werk en de ruimte om te ondernemen moet verzekerd blijven in onze provincie”, zegt directeur Elke Tielemans.