Opstart lokale handelsraad Zaventem

Zaventem start lokale handelsraad: "Brug tussen ondernemers en beleid"

De gemeente Zavemtem lanceert een lokale handelsraad. Die moet de brug vormen tussen de lokale ondernemers en het beleid. Samenwerken aan "een bruisende en welvarende lokale economie" is het doel. Geëngageerde ondernemers en handelaars kunnen zich tot en met 1 december 2025 kandidaat stellen voor de nieuwe adviesraad. De oprichting van de lokale handelsraad past binnen het bredere beleid van Zaventem om de lokale economie te stimuleren en ondernemers nauwer te betrekken.

Met de oprichting van de lokale handelsraad heeft Zaventem nu ook een officieel instrument in handen voor structurele dialoog tussen gemeente en handelaars. Het gemeentebestuur zet hiermee een volgende stap in zijn visie op een ondernemingsvriendelijk beleid. “Samenwerken aan een bruisende gemeente betekent ook investeren in de verbinding tussen ondernemers en het lokale economische beleid,” vertelt burgemeester Dirk Philips. “De lokale handelsraad is daarvoor het ideale platform.”

Brede steun van handelsverenigingen

De nieuwe raad zal ideeën en aandachtspunten van ondernemers verzamelen en op basis daarvan advies geven aan het beleid. Zo worden uitdagingen van lokale handelaars sneller gehoord en ontstaat er een platform om samen initiatieven op te zetten die de middenstand in Zaventem ten goede komen. De twee Zaventemse handelaarsverenigingen zien de raad als het ideale middel om de kloof tussen het lokale bedrijfsleven en het beleid te dichten en nieuwe gezamenlijke acties op poten te zetten. “Een lokale handelsraad is vandaag de ‘missing link’ tussen de handelaars en het gemeentebestuur. De handelaars van Zaventem-centrum vinden dit een uitstekend initiatief waar we graag onze schouders onder zetten,” klinkt het bij de handelsvereniging Zaventem Vilvoordelaan.

Ook in deelgemeente Sterrebeek wordt het initiatief warm onthaald. “Onze ondernemersvereniging steunt de nieuw opgerichte lokale handelsraad voluit. We zijn vragende partij om meer aan de basis te staan van een sterk en sociaal middenstandsbeleid,” zegt de Vereniging Zelfstandigen Sterrebeek (VZS).

Stel je kandidaat voor de handelsraad

