Gloednieuw politiecommissariaat in Vilvoorde ingehuldigd: “Nu nog personeel om het te vullen"”

Het geduld van de medewerkers van de politiezone VIMA werd behoorlijk op de proef gesteld, maar begin deze maand hebben ze officieel hun intrek genomen in het nieuwe politiecommissariaat. De kostprijs van de verhuis: meer dan 13 miljoen euro. "De financiering was eenvoudig: wat we niet konden uitgeven aan lonen en weddes van politieagenten door de grote rekruteringsproblemen en structurele tekorten aan agenten werd systematisch opzij gezet", zegt Hans Bonte, voorzitter van de politiezone. "We hadden het nochtans liever anders gezien. De nood aan meer handen en hoofden is bijzonder groot. Dit rekruteringsprobleem is niet nieuw en blijkt door de jaren heen een keiharde realiteit bij alle politiezones uit de Rand rond Brussel.”

Bonte geeft daarmee de federale overheid een veeg uit de pan. "De politiediensten in onze regio voelen zich in de steek gelaten door minister van Binnenlands Zaken Annelies Verlinden (cd&v)", gaat Bonte verder. "Twee jaar geleden trokken 13 korpschefs aan de alarmbel. We zijn nu twee jaar verder, maar op nog geen enkele van de suggesties is de bevoegde minister ingegaan. Vandaag is onze politiekazerne veel te groot. We hopen dat ze tijdens de volgende legislatuur ingevuld geraakt."

Geduld drie jaar op de proef gesteld

Coronacrisis, onverwachte extra werken, problemen met aannemers en een tekort aan bouwmaterialen. Het geduld van de politiezone werd drie jaar lang op de proef gesteld. Maar vandaag zit de politie eindelijk in hun nieuwe thuishaven. "Er is in totaal meer dan 5.500 vierkante meter aan kantoorruimten verspreid over drie verdiepingen, de ondergrondse garage biedt parkeergelegenheid aan 80 voertuigen, aangevuld met 35 parkeerplaatsen bovengronds", zegt Catherine Bodet van de politiezone VIMA. "Het cellencomplex bevat zes cellen, de meldkamer is uitgerust met een videowall van acht schermen en de site zelf wordt bewaakt door meer dan vijftig camera’s."