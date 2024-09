Kasteel van Gaasbeek zet sluipwespen in om houtworm te bestrijden

Van mei tot oktober plaatst een gespecialiseerd bedrijf iedere maand potjes met elk een honderdtal sluipwespen op plaatsen in het Kasteel van Gaasbeek waar vermoedelijk houtwormen actief zijn. Die vervelende houtvreter is al sinds mensenheugenis een vaste bewoner van het kasteel. "Zowel het kasteel zelf als onze collectie bevat veel hout. Die beestjes vinden we dus overal terug," legt Marieke Debeuckelaere van het Kasteel van Gaasbeek uit.

Er zijn ook andere manieren om de houtworm te verdelgen maar het Kasteel van Gaasbeek kiest bewust voor deze methode. "Dit is een duurzame, biologische methode en ook eerder een preventieve behandeling," weet Saar Van Hove van restauratiebedrijf Remmen. "Het houtwormprobleem is hier dus niet acuut. De sluipwespen zijn hier vooral goed om hun activiteit onder controle te houden."

De houtworm is eigenlijk de larve van een houtkevers. De sluipwesp gaat doelgericht op zoek naar de wormen. "De vrouwtjes hebben een soort van angel, een legboor, en daamee prikken ze een gaatje tot op de houtwormlarve die zich in het hout bevindt. Ze leggen daar dan een eitje in, zodat de larve van de sluipwesp de larve van de houtworm eigenlijk opeet."

De sluipwespen kunnen zich alleen voortplanten dankzij de houtworm. Dus als de houtwormen opgegeten zijn, verdwijnen ook de sluipwespen. En als bezoeker hoef je niets te vrezen van de sluipwespen. "Het zijn wespjes die op zoek gaan naar houtwormen, niet naar mensen," zegt Marieke Deceuckelaere. "Als bezoeker van het kasteel zal je hen dus niet makkelijk tegen het lijf lopen."