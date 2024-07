Europa herdenkt klimaatslachtoffers, en dat komt door Benjamin (17): “Ik heb een stem en een missie”

Benjamin is op het moment van de overstromingen in Wallonië samen met de 15-jarige Rosa Reichel op zomerkamp, wanneer ze plots meegesleurd wordt door het kolkende water. Benjamin springt haar nog achterna, maar kan zijn vriendin niet redden. Vanaf die dag staat het leven van Benjamin meer dan ooit in het teken van het klimaatactivisme. “De dood van Rosa heeft een vuur in mij aangewakkerd om in haar naam te vechten voor een beter klimaat”, zegt Benjamin. “Zoals vele andere jongeren heb ik een stem en een missie: wereldleiders aanzetten tot actie om onze toekomst veilig te stellen.”

Benjamin heeft ook de organisatie Climate Justice for Rosa opgericht, waarmee hij wil duidelijk maken dat de klimaatcrisis niet over cijfers en statistieken gaat maar over mensenlevens. Vorig jaar keurde het Europees Parlement – op voorspraak van Benjamin - de resolutie goed om de klimaatslachtoffers elk jaar op 15 juli te herdenken. Eind april van dit jaar keurt ook de commissie Energie, Leefmilieu en klimaat de herdenkingsdag goed. België is daarmee het eerste land dat zich achter het initiatief schaart.

“Deze dag is er om degene die zijn gestorven te herdenken, maar ook om hun levens te eren door actie te nemen zodat er geen ontelbaar meer mensen moeten sterven. Het draagvlak voor klimaatactie kan door deze dag vergroot worden”, zegt Benjamin. “Maar symbolen, hoop en herdenkingen zijn niet genoeg. We moeten actie ondernemen, en snel.”

Om 18 uur vanavond zal de Europese Unie de officiële en publieke ceremonie houden aan Rosa’s Tree in Elsene, een herdenkingsplek voor de omgekomen Rosa Reichel. Er zullen onder meer bloemen neergelegd worden voor de slachtoffers.