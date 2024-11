Herfstkriebels en rode kaken tijdens natuurkamp in Overijse

Springen in modderplassen, knutselen met natuurelementen, verdwalen in herfstbladeren of zelf een vuurtje maken,... De deelnemers van het herfstkamp van NatuurTalent in Overijse hebben het deze week allemaal gedaan. NatuurTalent is een organisatie die ernaar streeft om mens en natuur opnieuw meer met elkaar in verbinding te brengen. Behalve kinderkampen tijdens schoolvakanties biedt NatuurTalent ook een resem duurzamen buitenactiviteiten en lespakketten aan. Maar deze week stond de kinderlijke verbeelding centraal in Overijse.