Jong en oud planten samen microbos aan woonzorgcentrum in Overijse

Leerlingen van het tweede, derde en vierde middelbaar van het Sint-Martinuscollege staken vandaag de handen uit de mouwen op de terreinen van het woonzorgcentrum Justus Lipsius. “We zijn bijzonder blij met dit project, in de eerste plaats voor onze bewoners. Zij krijgen er een aangenaam stukje groen bij, waar ze dagelijks van zullen kunnen genieten. Ook voor de bezoekers, voor onze medewerkers en de buurt is het een weldoenende meerwaarde. Jonge mensen die bomen planten voor de oudere generatie, het is als het ware een mooie symbolische omkering van de realiteit, waarbij vorige generaties de bossen van vandaag hebben gecreëerd”, zegt Els Van den Broeck, directeur van het woonzorgcentrum Justus Lipsius.

Het perceel werd een aantal jaren voor landbouwdoeleinden gebruikt voordat het recentelijk onderbenut raakte. Vandaag de dag is de grond arm, verdicht en gevoelig voor erosie. Het microbos moet het perceel omvormen tot een bloeiende stedelijke groene ruimte. “De aanleg van dit nieuw gemengd bos is dus zeker een welgekomen bijdrage aan de doelstelling om de bosoppervlakte in Vlaanderen te verhogen. Bossen dragen niet alleen bij tot mildering van klimaatverandering maar zijn tevens cruciaal voor onze eigen gezondheid, en voor recreatieve en sportieve activiteiten”, besluit Els Martens van het Jane Goodall Instituut.