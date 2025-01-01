Zwerfvuil rapen kan je een avondje cultuur opleveren

VVSG vraagt zwerfvuilvergoeding te finaliseren: "Meer zwerfvuil op straat en vollere publieke vuilnisbakken"

De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten dringt er bij de Vlaamse Regering op aan om de zwerfvuilvergoeding te finaliseren. Zo'n vergoeding komt op de schouders van de producenten en is bedoeld om de opruimkosten van gemeenten te dekken. "De steden en gemeenten zijn volop bezig met hun meerjarenplanning en vragen snel duidelijkheid over de zwerfvuilvergoeding", klinkt het.

Meer zwerfvuil, vollere vuilnisbakken

De zwerfvuilcijfers van 2024, die OVAM recent publiceerde, tonen aan waarom de VVSG bij de Vlaamse Regering aandringt op een snelle goedkeuring van de zwerfvuilvergoeding. Hoewel een daling van 20 procent tegen 2030 is vooropgesteld, is 5,3 procent - bijna 7000 ton of 1 kilogram per inwoner - meer zwerfvuil opgeruimd dan het jaar voordien. "De cijfers van de lokale besturen tonen ook aan dat zij volop inzetten op de openbare netheid", klinkt het bij VVSG. "Ze ruimen steeds meer machinaal en manueel veegvuil op en zijn verantwoordelijk voor 81 procent van de inzet om Vlaanderen proper te maken."

Opvallend is de sterk toegenomen druk van het totale afval buitenshuis. "Er zit ook 26 procent meer afval in de publieke vuilnisbakken tegenover 2023. Ook die stijgende kosten en inspanningen komen terecht bij de lokale besturen die de vuilnisbakken leegmaken en beheren", klinkt het. "Daarnaast telde OVAM meer stuks afval op de grond rond afvalverzamelpunten zoals glasbollen, aan haltes voor het openbaar vervoer en in centrumstraten. Enkel op autosnelwegparkings is er een verbetering."

Investeren in een proper Vlaanderen

Om lokale besturen financieel te ontlasten heeft de Vlaamse Regering beloofd een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor zwerfvuil in te voeren. In juli hebben de regeringspartners een principiële goedkeuring gegeven die vanaf april 2026 een jaarlijkse uitbetaling van bijna 61 miljoen euro mogelijk maakt, maar een definitieve goedkeuring laat op zich wachten.

"De steden en gemeenten zijn volop bezig met hun meerjarenplanning en vragen snel duidelijkheid over de zwerfvuilvergoeding", klinkt het. "Producenten van onder andere sigarettenpeuken, plastic voedselverpakkingen en blikjes mee laten betalen zou een groot verschil maken. Voor lokale besturen is dit een opportuniteit om verder te investeren in hun zwerfvuilbeleid voor een proper Vlaanderen."

Meest bekeken

Samenleving

Verkeersongeval op E40: "Voertuig in lichterlaaie"

Mobiliteit
Justitie

Gezin uit Sint-Pieters-Leeuw pleegt grootschalige fraude bij rijexamens: "Honderdduizenden euro's verdiend"

din 14 okt
Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan
Groen
Vlaamse Rand

IBEG-gemeenten laten vanaf 1 november het licht aan: "Enorme vooruitgang in 'verledding'"

Politiek
Onderwijs
Samenleving

Burgemeester Kurt en schepen Hannelore vervangen stakende leerkrachten: “Lerarenopleiding komt van pas”

din 14 okt
Sport

Na twee jaar blessureleed kroont Maurine Ricour uit Bever zich tot Belgisch kampioen duatlon

din 14 okt

Meer nieuws uit de regio

Mobiliteit

Nieuw NMBS-ticketaanbod vanaf vandaag beschikbaar: "Sowieso het goedkoopste ticket aangeboden"

Economie
Samenleving

Tienduizenden mensen betogen tegen besparingsplannen: "Meest kwetsbaren staan in de vuurlinie"

Brussels Airport
Economie

Nationale stakingsdag morgen: hinder bij vervoer en supermarkten, mogelijk ook bij scholen

maa 13 okt
Samenleving

Federale Politie houdt tweede grote bloedinzamelactie: “Een kleine moeite met een groot verschil”

vrij 10 okt
Justitie

De Watergroep waarschuwt voor valse e-mails en sms’en: “Criminelen slaan toe nu fusie met Farys eraan komt”

vrij 10 okt