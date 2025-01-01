VVSG vraagt zwerfvuilvergoeding te finaliseren: "Meer zwerfvuil op straat en vollere publieke vuilnisbakken"

Meer zwerfvuil, vollere vuilnisbakken

De zwerfvuilcijfers van 2024, die OVAM recent publiceerde, tonen aan waarom de VVSG bij de Vlaamse Regering aandringt op een snelle goedkeuring van de zwerfvuilvergoeding. Hoewel een daling van 20 procent tegen 2030 is vooropgesteld, is 5,3 procent - bijna 7000 ton of 1 kilogram per inwoner - meer zwerfvuil opgeruimd dan het jaar voordien. "De cijfers van de lokale besturen tonen ook aan dat zij volop inzetten op de openbare netheid", klinkt het bij VVSG. "Ze ruimen steeds meer machinaal en manueel veegvuil op en zijn verantwoordelijk voor 81 procent van de inzet om Vlaanderen proper te maken."

Opvallend is de sterk toegenomen druk van het totale afval buitenshuis. "Er zit ook 26 procent meer afval in de publieke vuilnisbakken tegenover 2023. Ook die stijgende kosten en inspanningen komen terecht bij de lokale besturen die de vuilnisbakken leegmaken en beheren", klinkt het. "Daarnaast telde OVAM meer stuks afval op de grond rond afvalverzamelpunten zoals glasbollen, aan haltes voor het openbaar vervoer en in centrumstraten. Enkel op autosnelwegparkings is er een verbetering."

Investeren in een proper Vlaanderen

Om lokale besturen financieel te ontlasten heeft de Vlaamse Regering beloofd een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor zwerfvuil in te voeren. In juli hebben de regeringspartners een principiële goedkeuring gegeven die vanaf april 2026 een jaarlijkse uitbetaling van bijna 61 miljoen euro mogelijk maakt, maar een definitieve goedkeuring laat op zich wachten.

"De steden en gemeenten zijn volop bezig met hun meerjarenplanning en vragen snel duidelijkheid over de zwerfvuilvergoeding", klinkt het. "Producenten van onder andere sigarettenpeuken, plastic voedselverpakkingen en blikjes mee laten betalen zou een groot verschil maken. Voor lokale besturen is dit een opportuniteit om verder te investeren in hun zwerfvuilbeleid voor een proper Vlaanderen."