Federale Politie vergroent site in Asse: "Een groene werkomgeving is altijd een meerwaarde"

Federaal minister van Klimaat en Ecologische Transitie Jean-Luc Crucke legt in Asse de laatste hand aan de vergroeningswerken op de site van de Federale Politie in Asse. "Voor mij is het een voorbeeld van diensten die samenwerken", zegt de minister. "Iedereen heeft iets bijgedragen aan deze aangename omgeving en heeft gewerkt voor het klimaat."

Samenwerking is het sleutelwoord van het BiodiversiScape. "Dat is een federaal programma met als doelstelling om federale domeinen te vergroenen", zegt Change Manager bij BiodiverScape Goele Drijkoningen. "Om dat te verwezenlijken hebben we natuurlijk domeinen, terreinen en gebouwen nodig en werken we nauw smane met NMBS, Infrabel, de Regie der Gebouwen en Defensie - overheidsinstellingen met heel wat gronden en gebouwen."

In Asse is de federale politie alvast enthousiast over de vergroening van hun werkomgeving. "Zeker in deze tijden waarin we met besparingen worden geconfronteerd is het belangrijk om expertise bij ons te kunnen houden. Dat we de mensen een groene werkomgeving kunnen aanbieden is een meerwaarde", zegt Kevin De Leeuw, adviseur bij Federale Politie Halle-Vilvoorde.

Op de Assese site zijn twee vijfers aangelegd, 500 meter aan hagen ingeplant en 64 bomen geïnstalleerd. "Iedereen kent de klimaatuitdagingen waar we voor staan. Zeker hier, in verstedelijkt gebied, is het vaak veel te warm en te droog", zegt Drijkoningen. "Een klassiek gazon dat in een bloemenrijk grasland verandert, is goed voor de waterinfiltratie. Bovendien komen er ook meer bestuivers op af, wat dan weer goed is voor de bedreigde bijenpopulatie."

De overheid wil met het project alvast het goede voorbeeld geven. "Iedereen kan zich de vraag stellen: hoe kan ik mijn omgeving verbeteren en voor het klimaat werken? Heel simpel", zegt minister Crucke. "Met zulke projecten geef je een voorbeeld aan iedereen. Bloemen planten is niet moeilijk, bomen planten is ook niet moeilijk, maar je moet het willen." Begin 2026 staat de douanesite in Vilvoorde op de planning van BiodiverScape.