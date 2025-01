Brussels Airport Fund steunt opnieuw lokale initiatieven voor een duurzame toekomst

Dit jaar krijgen 13 organisaties samen 114.000 euro om hun geselecteerde project te realiseren. In onze regio voorziet de luchthaven onder andere steun voor de herinrichting van een overwoekerd speelbos in de Passiewijk in Melsbroek. Het project ‘Wat(er) is’ in Grimbergen wil inzetten op meer bewustzijn rond het verbruik van water. Het Museum voor Oudere Technieken (MOT) in de gemeente krijgt financiële steun voor de bouw van een duurzame fietsenstalling met lokaal hout en de Leuvense vzw VELO organiseert samen met de gemeente Machelen fietslessen voor volwassenen.

In mei roept het Brussels Airport Fund opnieuw organisaties op om een duurzaam project in te dienen.