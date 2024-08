Al 25 uitbraken van blauwtongvirus in Vlaams-Brabant, Rendac heeft moeite om ophaling kadavers bij te houden

Schapenherder David D'Hondt, die zijn schapen laat grazen op de grens van Brussel en Asse, moet lijdzaam toekijken het virus lelijk huishoudt in zijn kudde. Een zwartblesschaapje is er niet goed aan toe, net als de rest van haar familie. 't is nog geen zomer wanneer herder David een e-mail krijgt van een dierenarts om te zeggen dat er vaccins beschikbaar zijn tegen de blauwtongziekte.

"Dan heb ik mijn dierenarts in Zellik gebeld, we hebben ze een maand later gevaccineerd. Ik dacht dat het oké ging zijn, maar het vaccin was als eerste op de markt. En eigenlijk werkt het niet zo goed", vertelt David.

Hoeveel van de schaapjes op dit moment precies besmet zijn, kan hij niet zeggen. Maar hij heeft wel al vijf ooien en één ram verloren aan de ziekte. Die wordt doorgegeven door knijten, een soort vlieg.

"Tot wel 30 procent van de schapen kunnen sterven. Het kan meer zijn. Ze liggen op de grond, ze komen niet recht, ze eten niet meer. Soms komt er wit uit de neus of de bek. Als een schaap ziek is geven we ontstekingsremmers en antibiotica om te helpen de symptomen te verminderen", aldus D'Hondt.

Zieke en dode schapen, het is een trieste zaak natuurlijk. Daarnaast weegt het ook financieel op het bedrijf. "Een dood schaap is een schaap dat geen lammetjes meer kan geven. Voor ons gaat het zeker al om enkele duizenden euro's."

VO: De situatie in ons land is intussen zo erg dat Rendac, het bedrijf dat de gestorven schapen komt ophalen, het niet meer kan bijhouden. Gelukkig kent ook deze epidemie een piek, die na de vermindert. De groepsimmuniteit lonkt, daarna is het hopen dat het bij deze variant blijft. Voor mensen is het blauwtongvirus niet gevaarlijk.