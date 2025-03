Burgercoöperatieve Noordlicht vraagt inwoners Noordrand mee te investeren in windenergie op zee

‘Onze Energie’ neemt een belang van 10% in Northwind en maakt burgers zo voor het eerst mede-eigenaar van windturbines op zee. Het platform roept via Noordlicht nu ook alle inwoners van de Noordrand op om te investeren en zo stroom van de zee te oogsten. “Het is voor ons belangrijk om naast zonne-energie ook windenergie in onze productiemiddelen te hebben. In de Noordrand zijn windprojecten bijna uitgesloten door de aanwezigheid van de luchthaven. Dit project met windmolens op zee is een oplossing,” stelt Chris Baert, bestuurder van Noordlicht.

Noordlicht geeft inwoners van de Noordrand al sinds 2019 de kans om duurzaam te investeren in lokale hernieuwbare energieproductie. Intussen tekenden 600 mensen of bedrijven in 12 gemeenten daar op in.