Zemst gaat strijd aan met parasiet die zich verspreidt via hondenpoep: “Vooral gevaarlijk voor koeien"

Landbouwers worden wel eens geconfronteerd met zwerfvuil, loslopende honden, hondenpoep of andere overlast. De gemeente wil daar komaf mee maken, want naast dat het hinderlijk is kan het ook heel wat landbouwbedrijven schade toebrengen. “Via de uitwerpselen van honden in het gras kan de parasiet Neospora overgedragen worden op koeien, maar ook geiten en schapen zijn vatbaar”, zegt de Zemstse landbouwer Lieven Hellemans. “Wanneer de koe drager is, zorgt de parasiet voor miskramen en abortus. Een landbouwer heeft heel wat kosten door deze parasiet.”

Daarom zal de gemeente sensibiliseringsborden over de parasiet en extra hondenpoepvuilbakjes plaatsen. Ook de landschapsgidsen zullen extra waakzaam zijn en hondenbaasjes verwijzen naar de hondenpoepvuilbakjes. “We willen onze inwoners en ook wandelaars informeren en sensibiliseren. Want vaak hebben hondenbaasjes gewoon geen weet van de parasiet en dat hij schadelijk kan zijn voor de dieren die op de weide staan”, besluit schepen van Landbouw Joeri Van den Brande.