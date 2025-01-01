Lieveherebeek meandert opnieuw bovengronds: "Minder kans op wateroverlast"

Voor het eerst sinds de 19de eeuw slingert de Lieveherebeek opnieuw bovengronds. “Ons weer wordt steeds onvoorspelbaarder: periodes van droogte worden afgewisseld met hevige regen", zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns. "Daarom moeten we ons landschap opnieuw laten werken als een spons, met natuurlijke buffers die water vasthouden en langzaam vrijgeven." De bevrijding van de beek past in de ambities van de Vlaamse overheid om een groenblauwe Noordrand te creëren.

De beek stroomt vanaf nu doorheen de lagergelegen Oranjevijver, die het regenwater opvangt, tijdelijk vasthoudt en vertraagd weer afgeeft. “Op die manier creëren we “natte natuur”, natuurlijke klimaatbuffers die beschermen tegen overstromingen en helpen tegen droogte”, aldus Bart Nevens, gedeputeerde bevoegd voor leefmilieu Provincie Vlaams-Brabant. Bovendien houden rioleringswerken het afvalwater van de Meisese Tuinwijk tegen. Zo blijft de Lievherebeek proper.

Het project van Plantentuin Meise is gerealiseerd dankzij de samenwerking met Regionaal Landschap Brabantse Kouters en waterloopbeheerder Provincie Vlaams-Brabant. Het project kreeg financiële steun van Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns en van de Vlaamse Landmaatschappij via het programma Water+Land+Schap.