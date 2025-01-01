Provincie en gemeente bestrijden erosie aan Tramlaan in Sterrebeek: "Constructieve samenwerking om overlast te voorkomen"

Erosiepoel in plaats van dam

Modder- en wateroverlast ter hoogte van de Tramlaan in Sterrebeek zijn bij hevige regenval schering en inslag. “Het modderrijk water is afkomstig van een groot en sterk erosiegevoelig perceel van zo’n 8 hectare”’, zegt Bart Dewandeleer, schepen van Ruimtelijke Ordening in Zaventem.

Zelfs een houthakseldam heeft geen soelaas kunnen bieden. “Het was duidelijk dat de reeds bestaande houthakseldam, en de voordien aangelegde grafbufferstrook en de grachten, onvoldoende waren om de modderstromen tegen te houden. Want water en de modder kwamen steevast op de Tramlaan zelf terecht en via roosters in de riolering of in de ingebuisde Kleine Maelbeek. Hierdoor raakte deze frequent verstopt, met wateroverlast in tuin en kelder van een aanpalende woning tot gevolg. Daarom hebben we, samen met de erosiecoördinatoren van de provincie, bekeken welke bijkomende maatregelen we nog konden nemen.”

“Op de rand van het sterk erosiegevoelig perceel hebben we de houthakseldam van 75 meter vervangen door een erosiepoel”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor waterlopen. “De erosiepoel vangt het afstromende water en de modder die meegesleurd wordt op. De modder kan er bezinken, en het water infiltreert ter plaatse of wordt vertraagd afgevoerd”.