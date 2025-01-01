Provincie en gemeente bestrijden erosie aan Tramlaan in Sterrebeek: "Constructieve samenwerking om overlast te voorkomen"

In Zaventem hebben de gemeente, de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant erosiebestrijdingswerken uitgevoerd aan de Tramlaan in Sterrebeek. De gemeente werd bijgestaan door een provinciale erosiecoördinator. Die zijn dit jaar 15 jaar actief in het bestrijden van water- en modderoverlast.

Erosiepoel in plaats van dam

Modder- en wateroverlast ter hoogte van de Tramlaan in Sterrebeek zijn bij hevige regenval schering en inslag. “Het modderrijk water is afkomstig van een groot en sterk erosiegevoelig perceel van zo’n 8 hectare”’, zegt Bart Dewandeleer, schepen van Ruimtelijke Ordening in Zaventem.

Zelfs een houthakseldam heeft geen soelaas kunnen bieden. “Het was duidelijk dat de reeds bestaande houthakseldam, en de voordien aangelegde grafbufferstrook en de grachten, onvoldoende waren om de modderstromen tegen te houden. Want water en de modder kwamen steevast op de Tramlaan zelf terecht en via roosters in de riolering of in de ingebuisde Kleine Maelbeek. Hierdoor raakte deze frequent verstopt, met wateroverlast in tuin en kelder van een aanpalende woning tot gevolg. Daarom hebben we, samen met de erosiecoördinatoren van de provincie, bekeken welke bijkomende maatregelen we nog konden nemen.”

“Op de rand van het sterk erosiegevoelig perceel hebben we de houthakseldam van 75 meter vervangen door een erosiepoel”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor waterlopen. “De erosiepoel vangt het afstromende water en de modder die meegesleurd wordt op. De modder kan er bezinken, en het water infiltreert ter plaatse of wordt vertraagd afgevoerd”.

Vijftien jaar erosiecoördinatoren

Voor het project heeft de gemeente beroep gedaan op de provinciale erosiecoördinator. Al vijftien jaar lang ondersteunt het intussen zeskoppige team van provinciale erosiecoördinatoren gemeenten in de strijd tegen erosie.

"Ons team van erosiecoördinatoren staat de gemeenten bij in het aanpakken van water- en modderoverlast. Gelukkig kunnen we hiervoor vaak rekenen op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water- en modderoverlast te voorkomen", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor waterlopen.

