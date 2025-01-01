Werken voor overstromingsgebied Grote Weide in Halle van start

In de buurt van het AZ Sint-Maria in Halle zijn vandaag de werken aan het nieuwe overstromingsgebied Grote Weide begonnen. De werken zijn nodig omdat bij hevige regenval de Groebengracht het water niet kan slikken. De Grote Weide moet een buffer vormen om het stadscentrum van wateroverlast te besparen.

Het overstromingsgebied zal zo'n 72.000 kubieke meter water kunnen bufferen. Een systeem van dijken en grachten zorgt voor een alternatieve waterafloop. Bovendien zien zowel de stad Halle als de provincie Vlaams-Brabant in de Grote Weide een potentiële hotspot voor recreatie en natuurbeleving.

Het project kost in totaal zo'n 1,8 miljoen euro.