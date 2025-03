VMM ruimt Bellebeek- en Steenvoordebeekslib: "Minder gevoelig maken voor overstromingen"

Wie in Affligem en Liedekerke aan de oevers van de Bellebeek woont, weet dat de beek gemakkelijk uit haar oevers treedt. In de strijd tegen het water start de Vlaamse Milieumaatschappij volgende week met slibruimingen in de Bellebeek en de Steenvoordebeek in Affligem en Ternat. Ook kondigt VMM aan dat er inrichtingswerken op til zijn.