In Hoeilaart beschermt bemalingswater bomen tegen de droogte: “Mooi voorbeeld van droogtebestrijding in de praktijk”

Vlaams minister van Omgeving, Jo Brouns, bracht vandaag een bezoek aan een werf in Hoeilaart waarbij tijdens de aanleg van riolering wordt gewerkt met retourbemaling. Het opgepompte water wordt in het kasteelpark opnieuw in de bodem gebracht, waardoor de bomen daar beschermd worden tegen droogte. Het is een voorbeeld van goede praktijk in de strijd tegen droogte.