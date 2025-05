Meise legt strikte voorwaarden op voor kap van 40 populieren: “Binnen het jaar nieuwe bomen”

De bomen, die deel uitmaken van een oude rijbeplanting, vormen een veiligheidsrisico. Verschillende exemplaren zijn al omgevallen of vertonen instabiliteit. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaf eerder al een gunstig advies voor het vellen van de bomen. Het college volgt dit advies, maar legt dus bijkomende maatregelen op om natuurcompensatie en zorgvuldigheid te garanderen. Zo moeten binnen het jaar 39 nieuw, streekeigen en inheemse bomen worden aangeplant, moet de aangrenzende gracht worden hersteld en wordt een waarborg van 2.500 euro opgelegd.

“Die waarborg wordt pas vrijgegeven nadat de heraanplant correct werd uitgevoerd en positief geëvalueerd”, zegt schepen van Leefmilieu Tom Heyvaert. “Met deze voorwaarden bewaken we het evenwicht tussen veiligheid en natuurzorg, en wordt de biodiversiteit op lange termijn verzekerd. Veiligheid van inwoners komt op de eerste plaats. Tegelijk willen we zorgvuldig omgaan met het landschap. Daarom leggen we niet alleen een heraanplant op, maar bewaken we ook het evenwicht tussen veiligheid en natuur.”