Nieuwe thuis voor ooievaars in natuurgebied Dommelingen in Liedekerke: "Ideale biotoop"

Met haar vochtige graslanden en een netwerk van grachten en waterlopen biedt het natuurgebied Dommelingen in Liedekerke de ideale biotoop voor de ooievaar. "De nesten worden gebouwd op gemakkelijk bereikbare plaatsen waar ze een wijds uitzicht hebben over de omgeving. Daar voelt de ooievaar zich veiliger bij", klinkt het bij Natuurpunt. "Geschikte plaatsen zijn boomtoppen, dakranden en schoorstenen. Tegenwoordig worden ook elektriciteitspalen meer en meer gebruikt als nestplaats. Ooievaars zijn vrij trouwe partners: ze vormen jaren aan een stuk een koppel. Gewoonlijk arriveert het mannetje vroeger in het broedgebied dan het vrouwtje."

Afgelopen zomer werd er ook al een broedpaal gebouwd in de Walputbeek-Dendermeersen, iets verderop in Pamel. Decennialang ging de ooievaarspopulatie in heel West-Europa door een diep dal. Het tij begon te keren dankzij betere bescherming, geholpen door herintroductieprojecten in diverse landen waarbij ooievaars werden vrijgelaten. Daardoor zit het aantal broedende ooievaars in België de voorbije jaren opnieuw in de lift.