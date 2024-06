Onderhoudswerken aan beschermde lindebomen Ter Lindenkapel

De historische lindebomen rond de Ter Lindenkapel in Heikruis krijgen een fikse snoei- en onderhoudsbeurt. De bomen vragen een specifiek onderhoud. Zo worden de taken die over kabels hangen en taken die schade kunnen toebrengen aan de beschermde kapel verwijderd of ingekort. Ook neem de gecertificeerd boomverzorger de bomen in zodat ze beter kunnen groeien en er meer licht in de kroon kan komen.