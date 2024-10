Oude houtzagerij maakt plaats voor uitbreiding natuurgebied in Wemmel

“De Vlaamse Landmaatschappij heeft een project lopen om de Maalbeekvallei te ontharden en vergroenen”, zegt schepen van Grondgebiedszaken Raf De Visscher (LB Wemmel). “De bedoeling is dat heel het Motte-gebied en speelbos toegankelijk worden gemaakt, maar dat het tegelijk ook een natuurgebied wordt.”

“De VLM wil ruimte geven aan de Maalbeekvallei zodanig dat er water kan worden gebufferd en het water bij hevige regenval niet onmiddellijk naar het centrum moet aflopen. De werkwijze van de VLM is dat ze percelen in de buurt aankopen en na herinrichting in het kader van de groene Maalbeekvallei opnieuw ter beschikking stellen van de gemeenten.”

“Die nemen het gebied dan tegen 50 procent van de aankoopprijs over. Bedoeling is om zo de groene Maalbeekvallei maximaal te ontwikkelen. Alle herinrichtingskosten om er groen buffergebied van te maken, worden door de VLM gedragen.”

De gemeenteraad keurde de aankoop van het perceel aan de vroegere houtzagerij door de VLM unaniem goed.

Visvijver aan sporthal

In het kader van het Land IninrichtingsPlan (LIP) van de VLM wordt er in Wemmel ook geïnvesteerd in de visvijver aan de sporthal. “Die wordt gesaneerd en wordt omgevormd tot een natuurlijke vijver met zachte oevers en rustplekken rond de vijver”, vertelt schepen De Visscher. “De VLM doet die extra inspanning omdat de gemeente in februari 2025 start met de sanering van de Ronkel. Zo stroomt er geen afvalwater meer in de vijver. Tot nu is er in de Ronkel geen gescheiden rioleringsstelsel van afvalwater en regenwater. Dus stroomt er nog afvalwater in de vijver.”

Niet alleen in Wemmel wordt er door de VLM geïnvesteerd in de Maalbeekvallei. De Vlaamse Landmaatschappij neemt samen met haar partners ook maatregelen om de natuur, landbouw en recreatie in Asse, Grimbergen en Wemmel te versterken. Meer wateropvang is één van de klimaatbestendige acties uit het landinrichtingsplan Groene Noordrand.