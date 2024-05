Staveshof genomineerd voor ‘Meest bijvriendelijke boomgaard’: “Bij ons is het ‘maai mei-juni-juli niet’”

Als je Bart Van der Straeten tien jaar geleden had verteld dat hij nu biologisch fruitteler zou zijn, zou hij dat eens weggelachen hebben. Toch is dat precies waarmee de voormalige ambtenaar met plezier nu zijn dagen vult. Met zijn bedrijf bioboerderij Staveshof in de Kloosterstraat Opwijk teelt hij bijzondere appelen en peren, en maakt hij fruitsappen en appelmoes. Omdat bijen heel belangrijk zijn voor de bestuiving in zijn appel- en perenboomgaard, neemt Bart allerlei maatregelen om bijen en andere nuttige insecten aan te trekken.

“Er worden insectenhotels geplaatst en delen van de boomgaard worden niet gemaaid”, vertelt Bart. “Bij ons is het ook ‘maai mei-juni-juli niet’. Dat geeft heel veel stuifmeel voor heel wat nuttige insecten, zoals de bijen. We hangen bijenhotels op en rondom de boomgaard staan oude wilgen als schuilplaats en overwinteringsplaats. Deze ingrepen zijn noodzakelijk, want de aanwezigheid van nuttige bestuivers bepaalt de oogst van onze fruitbomen. We proberen bijen aan te trekken door ze en een heel jaar door van voedsel te voorzien.”

De winnaar van ‘de meest bijvriendelijke boomgaard’ 2024 wordt eind juni bekendgemaakt: deze wordt bepaald door het aantal publieksstemmen en een jury die de meer professionele aspecten van de boomgaarden beoordeelt. Fans kunnen stemmen tot en met zondag 16 juni 2024 via www.demeestbijvriendelijkeboomgaard.be. Stemmers maken daarbij ook kans op een prijzenpakket met biologische producten.