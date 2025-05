Ternat gebruikt innovatieve sensoren en AI voor beter waterbeheer: “Snel reageren bij droogte of wateroverlast”

Het platform Waiter wordt ontwikkeld door ingenieursbureau Sumaqua, met steun van het ‘Slimme Regio’-programma van provincie Vlaams-Brabant. Waiter biedt een overzichtelijke weergave van alle verzamelde data, zoals waterpeilen, neerslagmetingen en grondwaterstanden. Door deze sensorwaarden te combineren met andere informatiebronnen, gebruikerswaarnemingen van de KMI-app en geavanceerde neerslagvoorspellingen, die momenteel bij het KMI worden ontwikkeld, geeft Waiter lokale besturen en waterbeheerders handige tools in handen om tijdig in te grijpen vóór er problemen ontstaan.

Op die manier kan men wateroverlast voorkomen of gericht water vasthouden bij droogte gericht via pompen en sluizen. Dat leidt tot lagere kosten, minder schade en beter onderbouwde beslissingen, zowel in crisissituaties als bij het dagelijkse beheer van waterlopen en riolering.

"Met Waiter willen we waterbeheerders de tools geven die ze nodig hebben om snel en efficiënt te reageren op veranderende wateromstandigheden. Dit project toont aan hoe technologie kan bijdragen aan duurzame oplossingen voor het waterbeheer”, zegt Vincent Wolfs, bedrijfsleider van Sumaqua.

“Ook wij werken mee aan het project en versterken het meetnetwerk met 100 reeds bestaande sensoren die mee geïntegreerd worden in het platform”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor waterlopen. “Zo tillen we ons waterbeheer naar de volgende stap en maken we onze regio weerbaarder.”

Gemeenten en provincie zien toekomst in slimme waterbeheertechnologie

Ook de vijf deelnemende lokale besturen (Ternat, Hoegaarden, Linter, Landen en Zoutleeuw) spelen een actieve rol in het project. Ze waren nauw betrokken bij het bepalen van strategische locaties waar de sensoren de meest waardevolle informatie kunnen opleveren. De installatie van de sensoren gebeurde door gemeentelijk personeel, wat het lokale engagement onderstreept.

Het project krijgt een financiële steun van bijna 150.000 euro vanuit het ‘Slimme Regio’-programma van de provincie Vlaams-Brabant.

De komende maanden wordt het systeem verder verfijnd en gekoppeld aan geavanceerde modellen om niet alleen wateroverlast en droogte te detecteren, maar ook voorspellingen te doen en preventieve maatregelen te ondersteunen.