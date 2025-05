Tien weerstations in Nationaal Park Brabantse Wouden voor efficiëntere landbouw

In het Nationaal Park Brabantse Wouden komen er tussen Halle en Bierbeek tien weerstations. Die moeten landbouwers een beter zicht op de regionale weersvoorspellingen geven, zodat ze efficiënter omgaan met middelen en beter kunnen inspelen op het weer. Het eerste weerstation is vanmorgen ingehuldigd bij landbouwer Geert Robijns in Korbeek-Lo (Bierbeek).