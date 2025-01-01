Totaalspektakel Kunstacademie Halle over 800 jaar stadsrechten in Sint-Martinusbasiliek

De evocatie van de Kunstacademie werd opgehangen aan een uitzending van het Ring-journaal. Zorgvuldig werd één van de vroegere decors nagebouwd en leerlingen namen de rol van nieuwsanker over met een bijzondere boodschap. "Breaking nieuws: er is een buitenaard voorwerp terechtgekomen op de Grote Markt," klonk het. Het begin van een wervelende totaalshow.

De voorstelling neemt de toeschouwers mee door 800 jaar geschiedenis. "De stad Halle viert dit jaar 800 jaar stadsrechten. Als academie wilden we daar aan deelnemen," zegt directeur van de Kunstacademie Halle Stijn Hanssens. "Daarom willen we herinneringen oproepen en vooruitblikken naar de toekomst."

"Staaltje teambuilding"

Met succes, zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn enthousiast over het totaalspektakel. "Best cool om dit te doen als je al je hele leven in Halle woont," zeggen acteurs Matthias en Marie. "Het is hartverwarmend om dit met de academie te kunnen doen," horen we van coördinator Reinout De Pauw. "Maanden werk komt nu samen en iedereen werkte hier met hart en ziel aan mee. Dit kan ook wel tellen als teambuildingsactiviteit."

Een sfeerverslag zie je in ons nieuws.