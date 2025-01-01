Evocatie Kunstacademie Halle

Totaalspektakel Kunstacademie Halle over 800 jaar stadsrechten in Sint-Martinusbasiliek

De Kunstacademie van Halle voerde vrijdagavond een bijzondere vertoning op. Leerlingen Muziek, Woord, Beeld en Dans bundelden de krachten om een voorstelling te maken rond het 800-jarig bestaan van de stad Halle. In de Sint-Martinusbasiliek brachten ze het verleden, heden en de mogelijke toekomst van de stad samen op een bijzondere - en voor Ring-kijkers herkenbare - manier.

De evocatie van de Kunstacademie werd opgehangen aan een uitzending van het Ring-journaal. Zorgvuldig werd één van de vroegere decors nagebouwd en leerlingen namen de rol van nieuwsanker over met een bijzondere boodschap. "Breaking nieuws: er is een buitenaard voorwerp terechtgekomen op de Grote Markt," klonk het. Het begin van een wervelende totaalshow.

De voorstelling neemt de toeschouwers mee door 800 jaar geschiedenis. "De stad Halle viert dit jaar 800 jaar stadsrechten. Als academie wilden we daar aan deelnemen," zegt directeur van de Kunstacademie Halle Stijn Hanssens. "Daarom willen we herinneringen oproepen en vooruitblikken naar de toekomst."

"Staaltje teambuilding"

Met succes, zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn enthousiast over het totaalspektakel. "Best cool om dit te doen als je al je hele leven in Halle woont," zeggen acteurs Matthias en Marie. "Het is hartverwarmend om dit met de academie te kunnen doen," horen we van coördinator Reinout De Pauw. "Maanden werk komt nu samen en iedereen werkte hier met hart en ziel aan mee. Dit kan ook wel tellen als teambuildingsactiviteit."

Een sfeerverslag zie je in ons nieuws.

Evocatie Kunstacademie Halle

Meest bekeken

Sport

Londerzeel weet weer wat verliezen is. Bocholt wint met 1-3.

Een simulatiebeeld van de nieuwe sport- en jeugdsite op de Vetweyde in Opwijk
Politiek

Meerjarenplan Opwijk: pak investeringen, maar schuld verdubbelt

Onderwijs
Jeugd
Vlaamse Rand

College Vilvoorde maakt zich op voor opening nieuw gebouw: "Heel fris en strak"

don 20 nov
Stockfoto NMBS
Economie

Drie dagen staking: bereid je voor op mogelijke hinder

Evocatie Kunstacademie Halle
Jeugd
Cultuur

Totaalspektakel Kunstacademie Halle over 800 jaar stadsrechten in Sint-Martinusbasiliek

Meer nieuws uit de regio

Vlaamse Rand
Groen
Cultuur

Tweede editie GIST in Zennevalleigemeenten in 2027: "Unieke combinatie van kunst, natuur en lokale gastronomie"

zat 22 nov
Vrijwilligers vieren 10 jaar ‘Red Lindegroen’
Samenleving

Vrijwilligers vieren 10 jaar ‘Red Lindegroen’: “Een mooi verhaal van een hechte gemeenschap in Buizingen”

vrij 21 nov
Sport

Pepingen-Halle zet samenwerking met trainer De Groot stop

din 18 nov
Samenleving

Zennevallei dooft niet, maar dimt dieper: "Iets doen aan subjectieve veiligheidsgevoel"

maa 17 nov
Justitie
Mobiliteit

Meer dan 250 bestuurders in Zennevallei geklist tijdens flitsmarathon

zat 15 nov